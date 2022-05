Inter, lo sfogo di Vidal: 'Troppe partite mettono a rischio le nostre carriere. Il calcio non è il mercato degli schiavi!' (Di giovedì 26 maggio 2022) In attesa del via libera dall'Inter per cercare una nuova sistemazione - probabilmente in Sudamerica - Arturo Vidal ha affrontato il tema... Leggi su calciomercato (Di giovedì 26 maggio 2022) In attesa del via libera dall'per cercare una nuova sistemazione - probabilmente in Sudamerica - Arturoha affrontato il tema...

Advertising

sportli26181512 : Inter, lo sfogo di Vidal: 'Troppe partite mettono a rischio le nostre carriere. Il calcio non è il mercato degli sc… - cmdotcom : #Inter, lo sfogo di #Vidal: 'Troppe partite mettono a rischio le nostre carriere. Il calcio non è il mercato degli… - fefodero : @Inter Sarebbe bello riempire di commenti contro #Suning e di hashtag #SuningOut ogni post da adesso in avanti. Cer… - FREESalamella : @Ausiliolove @Inter *video sfogo avemo ceduto miki all inter MA COME CAZZO SE FA - Claudinter : Buongiorno. Quando invochi il male sugli avversari, quando pensi che il mondo sia contro di te e che il successo ti… -