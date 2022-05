Inter, è fatta per Mkhitaryan: i dettagli del contratto (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella giornata di oggi l'Inter ha trovato l'accordo con l'entourage di Henrikh Mkhitaryan. L'armeno arriverà a parametro... Leggi su calciomercato (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella giornata di oggi l'ha trovato l'accordo con l'entourage di Henrikh. L'armeno arriverà a parametro...

Advertising

Inter_1908___ : RT @AmalaTV_: Per #Mkhitarian e #Dybala difficile la firma prima delle ufficialità delle rescissioni di #Sanchez e #Vidal. Questione di tem… - spondainter : Per Mkhitarian e Dybala difficile la firma prima delle ufficialità delle rescissioni di Sanchez e Vidal. Questione… - ferrantelli94 : RT @Erfaina1988: #Mkhitaryan #Inter per ora nulla di chiuso, se la #Roma non alzasse la proposta fatta, il calciatore andrà all’#Inter. 3 m… - IMEPICBROZO : RT @AmalaTV_: Per #Mkhitarian e #Dybala difficile la firma prima delle ufficialità delle rescissioni di #Sanchez e #Vidal. Questione di tem… - mr_kubra : RT @Erfaina1988: #Mkhitaryan #Inter per ora nulla di chiuso, se la #Roma non alzasse la proposta fatta, il calciatore andrà all’#Inter. 3 m… -