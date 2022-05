Innovazione e sostenibilità, roadshow Innovamare fa tappa a Venezia (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il roadshow del progetto Innovamare farà tappa a Venezia il prossimo 31 maggio-1 giugno 2022, organizzato da Unioncamere del Veneto ed Ismar. Al centro della due giorni di lavori le innovazioni tecnologiche marine sviluppate nell'ambito di Innovamare, un progetto strategico finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2014-2020, del quale Unioncamere del Veneto è partner. L'obiettivo di Innovamare è quello di sviluppare e rendere stabile un modello di ecosistema dell'Innovazione nel settore della robotica sottomarina e dei sensori per il monitoraggio dell'inquinamento del mare Adriatico. In questi contesto rientrano le diverse tappe del roadshow che hanno la finalità di illustrare i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Ildel progettofaràil prossimo 31 maggio-1 giugno 2022, organizzato da Unioncamere del Veneto ed Ismar. Al centro della due giorni di lavori le innovazioni tecnologiche marine sviluppate nell'ambito di, un progetto strategico finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2014-2020, del quale Unioncamere del Veneto è partner. L'obiettivo diè quello di sviluppare e rendere stabile un modello di ecosistema dell'nel settore della robotica sottomarina e dei sensori per il monitoraggio dell'inquinamento del mare Adriatico. In questi contesto rientrano le diverse tappe delche hanno la finalità di illustrare i ...

