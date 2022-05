Innovation Smart Energy Conference | Angi | appello per lo sviluppo della green economy

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 maggio 2022) Straordinario successo di pubblico e contenuti l’presso Palazzo Wedekind a Roma, promosso dall’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione in Italia, in ognuna delle sue forme. Ad aprire i lavori il Sottosegretario al MITE Ilaria Fontana a cui hanno fatto seguito le massime autorità istituzionali su transizione ecologica e innovazione, tra cui: Francesco Tufarelli –Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri, Renzo Tomellini – Capo segreteria Tecnica del MinisteroTransizione Ecologica, Alessandro Coppola – Direttore Generale Dipartimento Innovazione ENEA, William Nonnis Full Stack & Blockchain Developer, prima per il MinisteroDifesa ora in ENEA, Maria Siclari – ...