(Di giovedì 26 maggio 2022) Ildell'è cresciuto aal netto dei fattori stagionali del 2,4% in termini congiunturali registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+2,6% quello interno e +1,8% ...

Advertising

istat_it : Fatturato dell’industria: a marzo +2,4% su febbraio e +21,4% su marzo 2021 #istat - Italian : Istat, fatturato dell'industria: a marzo, al top da 2000 - iconanews : Industria: Istat, fatturato marzo a top da 2000 - fisco24_info : Istat, fatturato dell'industria: a marzo, al top da 2000: Al netto della variazione dei prezzi. Incasso +2,4% sul m… - fisco24_info : Industria: Istat, fatturato marzo a top da 2000: Con aumento prezzi. Incasso +2,4% mese, +21,4% anno -

Lo rileva l'sottolineando che il fatturato totale è aumentato in termini tendenziali (dati corretti per gli effetti del calendario) del 21,4%,. Il livello del fatturato dell'al netto ...Si conferma a marzo la crescita congiunturale del fatturato dell', il cui livello, al netto dei fattori stagionali, tocca il valore massimo dall'inizio ... Lo rileva l'sottolineando che ...Il fatturato dell'industria è cresciuto a marzo al netto dei fattori stagionali del 2,4% in termini congiunturali, registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+2,6% quello interno e +1,8% ...A marzo l’Istat conferma la crescita congiunturale del fatturato dell’industria, il cui livello, al netto dei fattori stagionali, tocca il valore massimo dall’inizio della serie storica (gennaio 2000) ...