In questo posto sono ben accetti gli amanti degli animali, ma non tutti… (Di giovedì 26 maggio 2022) Nel pieno della crisi climatica, con la paura per il futuro del nostro pianeta, la salvaguardia di flora e fauna sono un argomento molto importante e discusso. Se è vero che in tantissime parti del mondo molte specie sono a grande rischio estinzione, c’è un luogo in cui le parti si sono invertite. Flora e L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 26 maggio 2022) Nel pieno della crisi climatica, con la paura per il futuro del nostro pianeta, la salvaguardia di flora e faunaun argomento molto importante e discusso. Se è vero che in tantissime parti del mondo molte speciea grande rischio estinzione, c’è un luogo in cui le parti siinvertite. Flora e L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

gparagone : Nelle famiglie genitori e figli competono per un posto di #lavoro. Questo è quello che la classe politica ci sta presentando. - Anna1218619595 : @RobertoRenga Condivido, diciamo con tutti. Io al primo posto metto:Sincerità e, con questo sostantivo, mangio tutto ma, poco. - RZALLONE : @Rosa_Teta_ @OcchiNerazzurri ecco, guarda e capisci perchè questo è un posto di dio (ps: all spalle di chi ha fatto… - livelifeVale : RT @ibusemi_: il primo posto lo meritavi anche prima, ma mi si gonfia il cuore a vedere questo piccolo risultato. spero anche tu sia felice… - vedisetintriga : RT @persainunmare: L legge tutto e C pure. QUESTO NON È UN POSTO SICURO -