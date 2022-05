In Italia il maggior numero di giovani che non studiano e non lavorano. Il rapporto Eurispes (Di giovedì 26 maggio 2022) In Italia sono in costante aumento coloro che vengono definiti neet e nel 2020 l'Italia è il paese in cui ci sono più neet rispetto a tutti gli altri Stati dell'Unione europea, con il 25,1%; segue la Grecia (21%), la Bulgaria (19%) e la Spagna (18,6%). Questo è quanto emerge dal rapporto Italia 2022 di Eurispes L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022) Insono in costante aumento coloro che vengono definiti neet e nel 2020 l'è il paese in cui ci sono più neet rispetto a tutti gli altri Stati dell'Unione europea, con il 25,1%; segue la Grecia (21%), la Bulgaria (19%) e la Spagna (18,6%). Questo è quanto emerge dal2022 diL'articolo .

Advertising

before_andi99 : @idafontana16 @fanpage Eh ma il fatto è che la maggior parte delle coppie fa un figlio, perché in italia le spese p… - orizzontescuola : In Italia il maggior numero di giovani che non studiano e non lavorano. Il rapporto Eurispes - Daniela82315977 : RT @Damianodanny1: FATEVENE RAGIONE NUOVA PANDEMIA PARTITA NUM CASI DI VAOLO SCIMMIE MONDO 219 CONSIDERANO PAESI DOVE MALATTIA END… - Rossonero__1899 : @tcarapezza Ma si, ma è quello che dicono che è sbagliato ?? L'Europa League e la CL sono coppe di maggior rilievo.… - fede8804 : @lisanna08367559 @Elewhatelse3 @AxlGuidato @alex_orlowski Ma lasciatelo perdere! Non vedete che è palesemente ritar… -