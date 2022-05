In fuga da Bucha e Mariupol: in Polonia alleanza bergamasca per l’accoglienza di mamme e bambini (Di giovedì 26 maggio 2022) «Rifugio sicuro» Un hotel ospita nel centro di Lublino 103 tra mamme e bimbi, anche dalle città più colpite dalla guerra in Ucraina. Iniziativa di Cesvi co-progettata e finanziata da Brembo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 26 maggio 2022) «Rifugio sicuro» Un hotel ospita nel centro di Lublino 103 trae bimbi, anche dalle città più colpite dalla guerra in Ucraina. Iniziativa di Cesvi co-progettata e finanziata da Brembo.

