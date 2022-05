Importante convegno di ufologia a Pomezia: ecco dove e quando (Di giovedì 26 maggio 2022) Bellissima notizia per tutti gli appassionati di ufologia. Pomezia ospiterà i grandi Saloni culturali e di intrattenimento e questo sarà possibile grazie alla famosa ufologa e manager Francesca Bittarello. Il programma completo Si inizierà con UFOLOGY YES- il Salone del Mistero e dell’ufologia il 5 e il 6 giugno, poi si continuerà con l’evento AVIATION YES- il Salone dell’ Aerospazio e dell’Aviazione il 18 e 19 settembre 2022 presso Pianeta D’Avino in via dei Castelli Romani al civico 22. Saranno tantissimi gli eventi, per i curiosi e gli appassionati: due le giornate intense, tutte immerse nell’ufologia in un locale immenso, di 1000 mq. Cosa si potrà fare: tutti gli eventi Il locale sarà diviso in un’area Standistica: ci saranno stand del settore mistero e ufologia, ma anche quelli di scienze non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Bellissima notizia per tutti gli appassionati diospiterà i grandi Saloni culturali e di intrattenimento e questo sarà possibile grazie alla famosa ufologa e manager Francesca Bittarello. Il programma completo Si inizierà con UFOLOGY YES- il Salone del Mistero e dell’il 5 e il 6 giugno, poi si continuerà con l’evento AVIATION YES- il Salone dell’ Aerospazio e dell’Aviazione il 18 e 19 settembre 2022 presso Pianeta D’Avino in via dei Castelli Romani al civico 22. Saranno tantissimi gli eventi, per i curiosi e gli appassionati: due le giornate intense, tutte immerse nell’in un locale immenso, di 1000 mq. Cosa si potrà fare: tutti gli eventi Il locale sarà diviso in un’area Standistica: ci saranno stand del settore mistero e, ma anche quelli di scienze non ...

