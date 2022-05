Il Roland Garros si tinge di azzurro con quattro italiani al terzo turno

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - sportmediaset : Sinner ribalta Carballes Baena e va al terzo turno. Avanti anche Sonego e Giorgi #RolandGarros… - Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - infoitsport : Roland Garros - Jannik Sinner soffre ma vince nonostante un incredibile dato negativo - giulyleclerc : RT @sportmediaset: Sinner ribalta Carballes Baena e va al terzo turno. Avanti anche Sonego e Giorgi #RolandGarros -

Si gioca per un posto agli ottavi di finale del secondo Slam della stagione in quel di Parigi ed il numero uno al mondo si prende tutta la scena (o quasi) sul campo Centrale. Re Rafa, relegato al ...Per un attimo, molto più di uno, abbiamo temuto che la Baena bianca si pappasse il giovane Jannik. Una paura durata più di un set, quando il rosso dell'Alto Adige per una buona oretta ha subito l'...La situazione si complica decisamente nel secondo: il nativo di Atene subisce il break, recupera lo svantaggio ma non evita il tie-break Un vantaggio molto importante quello dell'altoatesino che, nono ...Si chiude così in bellezza la giornata degli italiani al Roland Garros con Sonego, Sinner e la Trevisan e la Giorgi che volano al terzo turno Match dunque non semplice per Jannik Sinner, contro un Car ...