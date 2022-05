Il ritorno de’ La Cenerentola | vent’anni dopo

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 26 maggio 2022) Belle voci e tanto spirito per questa rappresentazione che sarà firmata dal binomio Francesco Ivan Ciampa-Riccardo Canessa. Presentato ieri mattina da Antonio Marzullo, nel foyeur del teatro, l’allestimento e il cast di una delle opere più belle e significative di Gioacchino Rossini. In scena domani e domenica Di Olga Chieffi Era dal 2002 che mancava Ladi Rossini dal teatro Verdi di Salerno, un titolo questo tante volte invocato dai melomani salernitani, per la sua meravigliosa musica e il suo racconto, sceneggiato con la rapidita? di un dialogo cinematografico, che rinuncia quasi del tutto alla componente tragica dell’originale (la cattiveria della matrigna e delle sorellastre e? circoscritta al ridicolo: toccando con Don Magnifico i toni grotteschi tipici del basso buffo, con Clorinda e Tisbe stilizzandosi in un’umanita? meschina e maligna, ...