Il richiamo dell'India, potenza in erba in equilibrio fra vincoli e opportunità (Di giovedì 26 maggio 2022) Biden flirta con Modi, che si dimostra aperto a una maggiore sinergia con gli Usa, specie sul piano economico e tecnologico, ma poi mantiene stretti rapporti con la Russia e ha interesse a bilanciare la Cina (e il Pakistan) Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 maggio 2022) Biden flirta con Modi, che si dimostra aperto a una maggiore sinergia con gli Usa, specie sul piano economico e tecnologico, ma poi mantiene stretti rapporti con la Russia e ha interesse a bilanciare la Cina (e il Pakistan)

Advertising

MauroVolpe11 : @La7tv Che peccato del flop al richiamo dell'articolo 11 della costituzione italiana. Per il ruolo che avrebbe dovu… - HuffPostItalia : Il richiamo dell'India, potenza in erba in equilibrio fra vincoli e opportunità - med_eye : 6/… in cui si attaccavano i militanti pacifici dell’Hirak per non aver ceduto al richiamo del Jihad. L’attuale emir… - Sugaman1969 : @borghi_claudio @GfveGianfra Forse non ho inteso le ultime parole dell'interpretation... I risultati rinforzano l'e… - Mary35999509 : RT @Adnkronos: Vaccinazione anti #Covid, le parole dell'assessore alla Sanità del #Lazio D'Amato: 'In autunno penso ci debba essere un rich… -