Il quartiere Barona di Milano si accende con Red Bull BC One Italy Cypher 2022 al suono della breaking dance (Di giovedì 26 maggio 2022) Nuova vita al Barrio's. Per un'intera serata il quartiere Barona a Milano si è acceso grazie al Red Bull BC One Italy Cypher 2022 , l'evento di breaking dance più prestigioso al mondo, dove sabato 21 ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 maggio 2022) Nuova vita al Barrio's. Per un'intera serata ilsi è acceso grazie al RedBC One, l'evento dipiù prestigioso al mondo, dove sabato 21 ...

Advertising

bikediablo : RT @LucaGuala: 'Il centauro Chirone' di Igor Mitoraj in piazza Enzo Paci, quartiere Barona, #Milano. Quanti milanesi la conoscono? https://… - LucaGuala : 'Il centauro Chirone' di Igor Mitoraj in piazza Enzo Paci, quartiere Barona, #Milano. Quanti milanesi la conoscono? - DietrolaNotizia : Red Bull BC One Italy Cypher 2022 porta nel Quartiere Barona a Milano l’energia e le vibrazioni del breaking -