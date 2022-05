Il presidente Mattarella revoca la nomina a Cavaliere del premier russo Mishustin e al presidente della Banca Vtb Kostin (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo stabilisce il decreto del 9 maggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (su proposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio. Si ... Leggi su lastampa (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo stabilisce il decreto del 9 maggio delRepubblica Sergio(su proposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio. Si ...

Advertising

Quirinale : #Sassari: Il Presidente #Mattarella alle celebrazioni organizzate in occasione del centenario della nascita di Enri… - Quirinale : Il cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa di Ciriaco #DeMita: - Agenzia_Ansa : Si terranno domani alle 18.30 nella chiesa di Sant'Amato a Nusco i funerali dell'ex leader democristiano Ciriaco… - _lorenzocarpi_ : RT @Quirinale: Il cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa di Ciriaco #DeMita: - glarocca847 : Chiedo al presidente MATTARELLA come il senato possa avere un senatore come questo e non viene buttato fuori -