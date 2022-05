Il piano di Johnson per prendersi l’Ucraina (e sfidare l’Ue) (Di giovedì 26 maggio 2022) Né satellite della Russia come desiderato da Vladimir Putin ma nemmeno lasciata a sé stessa dopo che Emmanuel Macron ha avvertito circa i tempi lunghi che serviranno per ammetterla nell’Unione Europea: l’Ucraina secondo Boris Johnson dovrà essere legata a Londra e al Regno Unito e, per interposta alleanza, ai Paesi dell’Europa Orientale maggiormente vicini al blocco atlantico. Atlantismo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 26 maggio 2022) Né satellite della Russia come desiderato da Vladimir Putin ma nemmeno lasciata a sé stessa dopo che Emmanuel Macron ha avvertito circa i tempi lunghi che serviranno per ammetterla nell’Unione Europea:secondo Borisdovrà essere legata a Londra e al Regno Unito e, per interposta alleanza, ai Paesi dell’Europa Orientale maggiormente vicini al blocco atlantico. Atlantismo InsideOver.

Advertising

Corriere : Il piano segreto di Boris Johnson per strappare l’Ucraina a Russia e Ue: il Commonwealth sovranista - peterkama : Boris Johnson,il piano segreto per dividere l’Ucraina da Russia e Ue: un Commonwealth sovranista Londra propone un… - giovannidalloli : 'Secondo...stime(...)Londra da sola ha fornito x ora+aiuti economici e militari a Kiev di tutta l’UE.E la Polonia n… - atsky2022 : RT @federicofubini: #BorisJohnson ne ha pensata una delle sue: mettere l'#Ucraina, con Polonia, Baltici e Turchia in una sorta di 'Commonwe… - majorana_mj : Il piano segreto di Boris Johnson per strappare l’Ucraina a Russia e Ue: il Commonwealth sovranista -