Il piano di Draghi per spiegare il Pnrr agli italiani (Di giovedì 26 maggio 2022) Non solo cronoprogramma del Pnrr, raccomandazioni e rendicontazione di quanto fatto finora. Nel consiglio dei ministri convocato per oggi – dice il Corriere – il premier Mario Draghi chiederà ai suoi ministri anche di voltare pagina sul Recovery Plan e di trovare un modo per coinvolgere i cittadini italiani. Il capo del governo si è convinto che gli italiani devono conoscere meglio e in profondità lo sforzo che l'esecutivo sta facendo nel rispettare le scadenze europee, ma soprattutto devono partecipare al cambiamento ed essere informati sulle trasformazioni che l'attuazione del piano comporterà: dalla sanità al 5G, dall'alta velocità alla pubblica amministrazione. È un'operazione di trasparenza, di comunicazione, ma anche politica. Ecco perché verrà chiesto a ogni ministro coinvolto di trasformare, ...

