Il Papa a Santa Maria Maggiore con ucraini e militari per pregare il “Rosario per la pace”

Città del Vaticano – A conclusione del mese Mariano, Papa Francesco desidera offrire un segno di speranza al mondo, sofferente per il conflitto in Ucraina, e profondamente ferito per la violenza dei tanti teatri di guerra ancora attivi. Martedì 31 maggio alle ore 18:00, il Papa reciterà la preghiera del Rosario davanti alla statua di Maria Regina Pacis nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. La statua di Maria Regina Pacis si trova nella navata sinistra della Basilica di Santa Maria Maggiore. Fu voluta da Benedetto XV, realizzata dallo scultore Guido Galli, all'epoca vicedirettore dei Musei Vaticani, per chiedere alla Vergine la fine della Prima Guerra Mondiale nel 1918.

