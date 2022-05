Il Napoli al lavoro per il dopo Insigne: due i profili seguiti, uno è della Juventus! (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti ha dovuto salutare il suo capitano nella partita contro il Genoa, match che tra l’altro aveva sancito la retrocessione in B per il Grifone, ponendo dunque una grossa eredità su quella zona del campo una volta calcata dal talento di Frattamaggiore. Juventus Bernardeschi NapoliSecondo la Gazzetta dello Sport uno dei profili sondati da Aurelio De Laurentis è quello di Federico Bernardeschi, il quale ha appena salutato ufficialmente la Juventus neanche una settimana fa. Ma non si fermerebbe qui; il Corriere dello Sport riporta di un interesse degli azzurri anche per Gerard Deulofeu dell’Udinese. Resta da capire se le due operazioni siano tra loro legate o ne arriverà solo uno. Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022) Ildi Luciano Spalletti ha dovuto salutare il suo capitano nella partita contro il Genoa, match che tra l’altro aveva sancito la retrocessione in B per il Grifone, ponendo dunque una grossa eredità su quella zona del campo una volta calcata dal talento di Frattamaggiore. Juventus BernardeschiSecondo la Gazzetta dello Sport uno deisondati da Aurelio De Laurentis è quello di Federico Bernardeschi, il quale ha appena salutato ufficialmente la Juventus neanche una settimana fa. Ma non si fermerebbe qui; il Corriere dello Sport riporta di un interesse degli azzurri anche per Gerard Deulofeu dell’Udinese. Resta da capire se le due operazioni siano tra loro legate o ne arriverà solo uno.

