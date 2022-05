“Il mio grande amore”: Antonino Spinalbese fa impazzire i fan | Le parole dell’ex di Belen (Di giovedì 26 maggio 2022) Per l’ex hairstylist “lei viene prima di tutto” ed è la cosa più importante. Grazie al suo amore, infatti, è riuscito a superare il dolore per la separazione dalla showgirl Un amore travolgente, che ha bruciato subito ma, purtroppo, subito si è spento quello fra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. L’ex hairstylist milanese si è trovato forse in una situazione più grande di lui. Da “promettente hair stylist del brand Coppola”, come lo ha definito ‘Chi’, catapultato sulle copertine delle riviste di tutta Italia accanto a una delle donne più belle della penisola. Il loro è stato indubbiamente un colpo di fulmine, che forse ha lasciato folgorato più lui che lei. Ma non si è dato per vinto. Antonino Spinalbese, che ha mollato il lavoro ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 26 maggio 2022) Per l’ex hairstylist “lei viene prima di tutto” ed è la cosa più importante. Grazie al suo, infatti, è riuscito a superare il dolore per la separazione dalla showgirl Untravolgente, che ha bruciato subito ma, purtroppo, subito si è spento quello fraRodriguez. L’ex hairstylist milanese si è trovato forse in una situazione piùdi lui. Da “promettente hair stylist del brand Coppola”, come lo ha definito ‘Chi’, catapultato sulle copertine delle riviste di tutta Italia accanto a una delle donne più belle della penisola. Il loro è stato indubbiamente un colpo di fulmine, che forse ha lasciato folgorato più lui che lei. Ma non si è dato per vinto., che ha mollato il lavoro ...

Advertising

GiovaQuez : Sanna Marin, nata dalla tempesta, la prima del suo nome, regina dei finlandesi, degli europei e del mio ??, signora… - Pres_Casellati : Il mio cordoglio per la scomparsa di Ciriaco #DeMita, protagonista della vita politica e della storia recente del n… - GiovaAlbanese : ?? #Chiellini su #Ibrahimovic: «Il mio miglior nemico, per farmi rispettare appena arrivato a Torino ho dovuto dimos… - Frances54325203 : RT @popolorossoner: Il mio più grande rimpianto da tifoso del Milan è non aver visto Ibrahimovic da noi prima di Calciopoli, che ne fece sa… - Lore_Colt : @gigi52335676 no .... non la più grande ...grande ma non la più grande ... peggio di lui ad esempio: salvini conte… -