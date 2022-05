Il Milan è il modello finanziario ed emotivo che serve da ispirazione al Paese (Di giovedì 26 maggio 2022) Per la prima volta un hedge fund ha vinto uno dei principali campionati europei di calcio. Finora c’erano stati i fondi sovrani di Bahrein e Qatar, proprietari del Manchester City in Inghilterra e del Paris Saint-Germain in Francia, ma si tratta appunto di espressioni di proprietà statali gestite in prima persona dalle famiglie governanti. Elliott Management Corporation è invece un fondo d’investimento a carattere speculativo fondato nel 1977 da un aggressivo avvocato d’affari, Paul Singer, inizialmente specializzato nella negoziazione e nella riscossione dei titoli obbligazionari dei Paesi in default. Elliott si è ritrovata la proprietà di uno dei più gloriosi club del mondo in virtù di un finanziamento non rimborsato di 300 milioni di euro in favore dei misteriosi acquirenti cinesi del Milan, i quali avevano versato 700 milioni al vecchio proprietario, Silvio ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 26 maggio 2022) Per la prima volta un hedge fund ha vinto uno dei principali campionati europei di calcio. Finora c’erano stati i fondi sovrani di Bahrein e Qatar, proprietari del Manchester City in Inghilterra e del Paris Saint-Germain in Francia, ma si tratta appunto di espressioni di proprietà statali gestite in prima persona dalle famiglie governanti. Elliott Management Corporation è invece un fondo d’investimento a carattere speculativo fondato nel 1977 da un aggressivo avvocato d’affari, Paul Singer, inizialmente specializzato nella negoziazione e nella riscossione dei titoli obbligazionari dei Paesi in default. Elliott si è ritrovata la proprietà di uno dei più gloriosi club del mondo in virtù di un finanziamento non rimborsato di 300 milioni di euro in favore dei misteriosi acquirenti cinesi del, i quali avevano versato 700 milioni al vecchio proprietario, Silvio ...

