Il mercato del lavoro finalmente scongelato dopo l’incertezza (Di giovedì 26 maggio 2022) In provincia di Bergamo anche l’occupazione pare avere superato la pandemia e oggi gode indubbiamente di buona salute. I numeri diffusi ieri dall’Osservatorio della Provincia certificano lo «scongelamento» del mercato del lavoro dopo la lunga fase di incertezza durata dal febbraio 2020 al primo trimestre del 2021. I numeri alla fine dell’anno scorso parlano di un saldo positivo di oltre 7 mila posti rispetto all’anno buio del Covid (il 2020). Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 26 maggio 2022) In provincia di Bergamo anche l’occupazione pare avere superato la pandemia e oggi gode indubbiamente di buona salute. I numeri diffusi ieri dall’Osservatorio della Provincia certificano lo «scongelamento» deldella lunga fase di incertezza durata dal febbraio 2020 al primo trimestre del 2021. I numeri alla fine dell’anno scorso parlano di un saldo positivo di oltre 7 mila posti rispetto all’anno buio del Covid (il 2020).

Advertising

FBiasin : Suma: 'Chiama tuo padre che celebriamo lo scudetto del #Milan in diretta!' Io: 'A tuo rischio e pericolo. Papà ti p… - Mov5Stelle : Una delle tante fake news sul #RedditodiCittadinanza l’ha propalata Massimo Garavaglia, ministro leghista del Turis… - Palazzo_Chigi : #CongressoCisl, Draghi: Per abbattere la precarietà e rafforzare le tutele nel mercato del lavoro, occorre investir… - i_Stef : @LaVeritaWeb @madforfree Spiaze. Sono come molte aziende che hanno fattonoridni maggiori rispetto alla richiesta del mercato. - annaBusca : RT @blaptos: Sarà un thread lungo sulla merda del mercato del lavoro. Partiamo dalle basi: il mercato del lavoro è cambiato rispetto anche… -