“Il mare? Perduto per sempre”. Cosa rivela l’avvertimento russo a Kiev (Di giovedì 26 maggio 2022) I messaggi che arrivano dalle autorità russe di Crimea e Zaporizhzhya sono avvertimenti molto chiari nei confronti del governo ucraino: il Mar d’Azov rimarrà per sempre russo e i porti del Mar Nero finiti sotto controllo di Mosca, non torneranno a Kiev. A riportarlo è l’agenzia Ria Novosti, che riporta quanto affermato all’emittente russa da InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 26 maggio 2022) I messaggi che arrivano dalle autorità russe di Crimea e Zaporizhzhya sono avvertimenti molto chiari nei confronti del governo ucraino: il Mar d’Azov rimarrà pere i porti del Mar Nero finiti sotto controllo di Mosca, non torneranno a. A riportarlo è l’agenzia Ria Novosti, che riporta quanto affermato all’emittente russa da InsideOver.

