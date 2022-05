Il leader ceceno Kadyrov (amico di Putin) minaccia la Polonia: 'Se arriva l'ordine la prendiamo in 6 secondi' (Di giovedì 26 maggio 2022) La minaccia alla Polonia. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov torna sulla vicenda della vernice rossa contro l'Ambasciatore russo a Varsavia del 9 maggio scorso chiedendo alla Polonia di scusarsi e ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 maggio 2022) Laalla. IlRamzantorna sulla vicenda della vernice rossa contro l'Ambasciatore russo a Varsavia del 9 maggio scorso chiedendo alladi scusarsi e ...

