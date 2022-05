Il governo ha trovato la soluzione per le concessioni balneari (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - Sarà il governo a definire i criteri degli indennizzi da riconoscere agli imprenditori del settore balneare che non dovessero riuscire a rinnovare le concessioni con il demanio. È la soluzione trovata dalla maggioranza e dall'esecutivo. L'intesa supera l'ultimo ostacolo per il via libera al ddl Concorrenza. Il provvedimento è stato approvato dalla commissione Industria di Palazzo Madama e lunedì sarà votato in prima lettura dall'Aula, come aveva chiesto nei giorni scorsi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, con una lettera inviata al presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, si legge nell'emendamento frutto dell'accordo, il ministero delle Infrastrutture e quello del Turismo dovranno varare dei decreti delegati con la "definizione di criteri uniformi per la ... Leggi su agi (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - Sarà ila definire i criteri degli indennizzi da riconoscere agli imprenditori del settore balneare che non dovessero riuscire a rinnovare lecon il demanio. È latrovata dalla maggioranza e dall'esecutivo. L'intesa supera l'ultimo ostacolo per il via libera al ddl Concorrenza. Il provvedimento è stato approvato dalla commissione Industria di Palazzo Madama e lunedì sarà votato in prima lettura dall'Aula, come aveva chiesto nei giorni scorsi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, con una lettera inviata al presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, si legge nell'emendamento frutto dell'accordo, il ministero delle Infrastrutture e quello del Turismo dovranno varare dei decreti delegati con la "definizione di criteri uniformi per la ...

