Il gioco di prestigio di Mourinho nella Conference League vinta dalla Roma

Vince la Roma, vince José Mourinho. E non ci sia ironia alcuna, né le tipiche polemicuzze da Raccordo Anulare, manna dal cielo in un paese che è riuscito a sminuire persino l'Europeo dell'anno scorso, figuriamoci la Conference League. E invece no: una coppa è una coppa, la vittoria – qualunque vittoria – è il primo ingrediente dello sport, e nessun vero atleta potrebbe mai ironizzare su una vittoria di un collega. Vince Mourinho, primo allenatore a vincere cinque finali europee su cinque, senza mai andare in svantaggio in nessuna di esse, anzi guidandole verso la sua meta preferita come un incantatore di serpenti: 1-0 a fine primo tempo, non del tutto meritato ma che importa (le finali non si giocano, si vincono), e tremenda difesa nella ripresa, dove nemmeno la storica predisposizione ...

