Il gesto di Mourinho che ha fatto impazzire i tifosi della Roma (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo sommergono perché non c'era altro modo di fermarlo. José Mourinho moto eterno, argento vivo e cervello fresco. Se lui è bollito, noi siamo la regina Elisabetta e Steven Spielberg. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo sommergono perché non c'era altro modo di fermarlo. Josémoto eterno, argento vivo e cervello fresco. Se lui è bollito, noi siamo la regina Elisabetta e Steven Spielberg. ...

Advertising

sportli26181512 : Il gesto di Mourinho che ha fatto impazzire i tifosi della Roma: Lo Special One non è stato solo un condottiero: la… - fanpage : #RomaFeyenoord Lo sfottò dei tifosi della Roma a quelli del Feyenoord al fischio finale di #ConferenceLeague Un… - serieAnews_com : ?? #RomaFeyenoord, comincia la festa: #Mourinho alza nel cielo di #Tirana il numero 5, come le coppe europee vinte n… - CorSport : #Mkhitaryan, la finale dura solo 17': la delusione e il gesto di #Mourinho ?? - erporomarchese : RT @LAROMA24: ???? Bel gesto di mister #Mourinho che, vedendo un tifoso con le stampelle che voleva una foto, non ha esitato a tornare indie… -