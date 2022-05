Il finale di Giustizia per Tutti in onda il 31 maggio: le anticipazioni degli ultimi episodi (Di giovedì 26 maggio 2022) Il finale di Giustizia per Tutti si avvicina mentre il giudizio sulla serie di Canale5 con Raoul Bova rimane ancora spesso sospeso. Qualcuno apprezza molto il ruolo dell’attore che si è perfettamente calato nei panni di Roberto mentre altri ancora non riescono proprio a seguire questa storia riempiendo di critiche il programma sui social e rinunciando alla sua fruizione. Spesso è colpa degli annunci pubblicitari davvero troppo presenti, altre volte della recitazione di uno o l’altro personaggio, fatto sta che se Mediaset voleva portare a casa ascolti esorbitanti ma ha sbagliato anche questa volta. Il finale di Giustizia per Tutti è dietro l’angolo e questa volta gli ultimi episodi della serie non andranno in onda ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Ildipersi avvicina mentre il giudizio sulla serie di Canale5 con Raoul Bova rimane ancora spesso sospeso. Qualcuno apprezza molto il ruolo dell’attore che si è perfettamente calato nei panni di Roberto mentre altri ancora non riescono proprio a seguire questa storia riempiendo di critiche il programma sui social e rinunciando alla sua fruizione. Spesso è colpaannunci pubblicitari davvero troppo presenti, altre volte della recitazione di uno o l’altro personaggio, fatto sta che se Mediaset voleva portare a casa ascolti esorbitanti ma ha sbagliato anche questa volta. Ildiperè dietro l’angolo e questa volta glidella serie non andranno in...

Advertising

Yellowmellark : @youllbepopular Molto vero, sempre pensato che fosse un mix di caratteristiche dei personaggi della trilogia, in qu… - Gossiplive_it : #GiustiziaperTutti, il gran finale: cosa succede nell'ultima puntata - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 25 Maggio 2022: Giustizia per tutti, tra Il traditore, Roma vs Feyenoord finale di #UECL, l'.… - tuttotv_info : #GiustiziaPerTutti con #RaoulBova su #Canale5 - TRAME: PUNTATA DI STASERA > - SpettacolandoTv : #Giustiziapertutti | questa sera la seconda puntata su Canale 5 -