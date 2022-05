Il fascino discreto della palude

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 26 maggio 2022) Esiste un pregiudizio piuttosto radicato nei confronti delle paludi. Troppo pianeggianti e afose per poter offrire panorami immaginifici, non abbastanza collinari per reggere il confronto con i sontuosi orizzonti degli Appennini, ancor più difficile un paragone con gli innevati scenari alpini. Per non parlare del lago: andrà anche bene per rinfrescarsi dalla calura estiva, ma non regge il paragone con un bel tuffo nel Mar Mediterraneo. Esistono anche luoghi che riescono a mettere in discussione tutte queste convinzioni, o quantomeno a riconsegnare una versione meno stereotipata e sbiadita del paesaggio lacustre. A poco più di un’ora da Milano, incastonata tra i vignetiFranciacorta e il lago d’Iseo nella provincia di Brescia, la riserva naturale delle Torbiere del Sebino è un luogo ideale per entrare in connessione con le avvolgenti sfumature ...