Il discorso di Dan Friedkin: la promessa alla Roma sul mercato (Di giovedì 26 maggio 2022) TIRANA - C'è stata una Roma fino al 25 maggio e ce ne sarà un'altra dal oggi in poi. Il risultato della finale di Tirana inciderà nei programmi della società giallorossa. I Friedkin sono stati molto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 26 maggio 2022) TIRANA - C'è stata unafino al 25 maggio e ce ne sarà un'altra dal oggi in poi. Il risultato della finale di Tirana inciderà nei programmi della società giallorossa. Isono stati molto ...

