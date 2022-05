Il Decreto Riaperture 2022 è Legge: il nuovo piano anti-Covid (Di giovedì 26 maggio 2022) Un nuovo tassello giuridico verso il ritorno alla normalità: con la conversione in Legge del Decreto Riaperture 2022, avvenuta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 maggio, l’Italia prosegue il proprio percorso di graduale avvicinamento ad una situazione pre-pandemica. Tra le novità più rilevanti del testo approvato da Camera e Senato, risaltano le speciali proroghe di smartworking e le nuove normative vigenti in ambito sanitario. Proroga Smart Working fragili e formazione a distanza Non è ancora tempo di rinunciare allo Smart Working: gli strumenti di telelavoro, infatti, saranno prorogati fino al 30 giugno 2022 per i lavoratori fragili. Per quanto riguarda l’attivazione semplificata del lavoro agile per i lavoratori del settore privato, il ... Leggi su zon (Di giovedì 26 maggio 2022) Untassello giuridico verso il ritorno alla normalità: con la conversione indel, avvenuta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 maggio, l’Italia prosegue il proprio percorso di graduale avvicinamento ad una situazione pre-pandemica. Tra le novità più rilevdel testo approvato da Camera e Senato, risaltano le speciali proroghe di smartworking e le nuove normative vigenti in ambito sanitario. Proroga Smart Working fragili e formazione a distanza Non è ancora tempo di rinunciare allo Smart Working: gli strumenti di telelavoro, infatti, saranno prorogati fino al 30 giugnoper i lavoratori fragili. Per quanto riguarda l’attivazione semplificata del lavoro agile per i lavoratori del settore privato, il ...

