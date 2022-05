Il cordoglio della Provincia per De Mita: “Italia perde eminente statista” (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Vice Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ed il Consiglio Provinciale di Benevento tutto si associano al cordoglio per la scomparsa del Presidente Ciriaco De Mita, avvenuta stamani in Avellino. Lombardi ha dichiarato: «L‘Italia oggi ha perso un eminente statista che, nell’ambito di un disegno politico di caratura internazionale, ha saputo dare voce e forza alle istanze ed ai bisogni della realtà meridionale. Uomo di grande cultura umanistica e di salda formazione cattolica, Ciriaco De Mita, di umili origini familiari, ha saputo, sul proscenio della politica nazionale, farsi interprete delle aspirazioni di crescita economica, sociale e civile di una comunità ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Vice Presidente, Nino Lombardi, ed il Consigliole di Benevento tutto si associano alper la scomparsa del Presidente Ciriaco De, avvenuta stamani in Avellino. Lombardi ha dichiarato: «L‘oggi ha perso unche, nell’ambito di un disegno politico di caratura internazionale, ha saputo dare voce e forza alle istanze ed ai bisognirealtà meridionale. Uomo di grande cultura umanistica e di salda formazione cattolica, Ciriaco De, di umili origini familiari, ha saputo, sul prosceniopolitica nazionale, farsi interprete delle aspirazioni di crescita economica, sociale e civile di una comunità ...

