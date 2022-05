“Il cane: membro della comunità”, a Villa di Serio incontro sugli amici a 4 zampe (Di giovedì 26 maggio 2022) Villa di Serio. Venerdì 27 maggio alle 20.30 al Comune di Villa di Serio si terrà un incontro dal titolo “Il cane: membro della comunità”. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune di Villa di Serio, il centro cinofilo Mad Dog e l’associazione Volontari Dog Park. Due esperti educatori cinofili, Alberghetti Katia e Boschi Roberto parleranno degli amici a quattro zampe. Una breve introduzione sulle origini del cane aprirà il dibattito, per poi proseguire sull’inserimento di Fido in famiglia. Successivamente, si concentrerà l’attenzione sui diritti e i doveri della gestione di un cane, all’interno del nucleo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 26 maggio 2022)di. Venerdì 27 maggio alle 20.30 al Comune didisi terrà undal titolo “Il”. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune didi, il centro cinofilo Mad Dog e l’associazione Volontari Dog Park. Due esperti educatori cinofili, Alberghetti Katia e Boschi Roberto parleranno deglia quattro. Una breve introduzione sulle origini delaprirà il dibattito, per poi proseguire sull’inserimento di Fido in famiglia. Successivamente, si concentrerà l’attenzione sui diritti e i doverigestione di un, all’interno del nucleo ...

Advertising

ruggierod71 : @ProfCampagna Tweet con contenuto senza senso,buttato lì a membro di cane, per sentirsi qualcuno. Si faccia vedere da uno bravo. - trepolli : @secondarepubbl1 @frapac71 Oddio, chi ha appoggiato lo sterminio di 2/3 della popolazione del suo paese, non mi sem… - Amore4Zampe : Cane incontra per la prima volta il nuovo membro della famiglia - VIDEO ??? - sayue1928 : RT @WeCinema: Doppio debutto per Jasmine Trinca che la vede sia membro di giuria del concorso ufficiale e sia regista di 'Marcel!', un film… - GeorgeAddison87 : RT @WeCinema: Doppio debutto per Jasmine Trinca che la vede sia membro di giuria del concorso ufficiale e sia regista di 'Marcel!', un film… -