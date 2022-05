Il cane è il miglior amico degli italiani, quattro su 10 ne hanno uno in casa (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - Il miglior amico degli italiani resta il cane. Dall'indagine Eurispes di quest'anno, in cima alla classifica degli animali nelle nostre case, anche nel 2022, si trova il cane con il 44,7% di chi ne possiede almeno uno e, in seconda posizione, il gatto, preferito dal 35,4% degli italiani. L'Eurispes rileva poi che il 37,7% degli italiani dai 18 anni in su dichiara di accogliere un animale nella propria famiglia. Ciò significa che se la presenza degli animali nelle case degli italiani è diminuita rispetto al 2020, continua comunque a stazionare su cifre significative rispetto, ad esempio, ai risultati del 2017 (33%), del 2018 (32,4%), del 2019 ... Leggi su agi (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - Ilresta il. Dall'indagine Eurispes di quest'anno, in cima alla classificaanimali nelle nostre case, anche nel 2022, si trova ilcon il 44,7% di chi ne possiede almeno uno e, in seconda posizione, il gatto, preferito dal 35,4%. L'Eurispes rileva poi che il 37,7%dai 18 anni in su dichiara di accogliere un animale nella propria famiglia. Ciò significa che se la presenzaanimali nelle caseè diminuita rispetto al 2020, continua comunque a stazionare su cifre significative rispetto, ad esempio, ai risultati del 2017 (33%), del 2018 (32,4%), del 2019 ...

Advertising

LeggereLibriFDC : RT @_Un_Libro_: IL POTERE DEL CANE, basato sull’omonimo romanzo di Thomas Savage, trionfa ai Golden Globes 2022 come miglior film drammatic… - ridi_chetipassa : Il cane è proprio il miglior amico - RosannaMarani : Eurispes: il cane è il miglior amico degli italiani, 44,7 per cento ne possiede uno - widowmaaker : La miglior battuta che ho letto in HxH finora è 'sarebbe come consegnare un neonato a un cane idrofobo' bellissimo questo modo di dire?? - LaStampa : Eurispes: il cane è il miglior amico degli italiani, 44,7 per cento ne possiede uno -