Il cambio di look e l’indizio social: Pogba torna alla Juventus | FOTO (Di giovedì 26 maggio 2022) Pogba alla Juventus, manca solo l’ufficialità. Il club bianconero è pronto ad annunciare il grande ritorno, il francese è ancora in grado di fare la differenza nel campionato italiano. Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, dal punto di vista tecnico e caratteriale. L’esperienza con la maglia del Manchester United non è stata positiva, il Polpo non si è ambientato in Inghilterra e non ha sentito la fiducia di compagni e tifosi. L’accordo definitivo con la Juventus è stato raggiunto, l’ufficialità è già attesa entro i prossimi giorni: le parti sono in contatto per limare gli ultimi dettagli. Sui social Pogba ha deciso di far impazzire i tifosi bianconeri. Sul suo profilo Instagram, il francese ha mostrato il nuovo look, accompagnato da una ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 26 maggio 2022), manca solo l’ufficialità. Il club bianconero è pronto ad annunciare il grande ritorno, il francese è ancora in grado di fare la differenza nel campionato italiano. Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, dal punto di vista tecnico e caratteriale. L’esperienza con la maglia del Manchester United non è stata positiva, il Polpo non si è ambientato in Inghilterra e non ha sentito la fiducia di compagni e tifosi. L’accordo definitivo con laè stato raggiunto, l’ufficialità è già attesa entro i prossimi giorni: le parti sono in contatto per limare gli ultimi dettagli. Suiha deciso di far impazzire i tifosi bianconeri. Sul suo profilo Instagram, il francese ha mostrato il nuovo, accompagnato da una ...

Advertising

CalcioWeb : #Pogba alla #Juventus: il nuovo look e l'indizio social che conferma il ritorno in bianconero | FOTO - Samuray401 : RT @Sognatr77580651: Cambio look!!! Buongiorno mondo?? - IOdonna : Rosso fuoco o biondo platino: con quale hairlook si esibirà la cantante al fianco di Ricky Martin? - phoenixboy__ : Come è conciata Ida in tutto questo siamo al 3456esimo cambio di look #uominiedonne - hopeangel365 : CAMBIO DI LOOK SCIOCCANTE ?????? AFRO STYLE! #soleil #solearmy #soleilsorge #isola #isoladeifamosi #prelemi… -