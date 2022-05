Ignazio Boschetto | la storia nascosta con la grande conduttrice | ecco di chi si tratta | Tutta la verità

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 26 maggio 2022)è sott’occhio anche per la sua situazione sentimentale. Sopratutto per via di unacon una3 ragazzi che con il loro talento sono riusciti a conquistare il cuore di tutti gli italiani. Stiamo parlando de Il Volo, un trio che è riuscito a scalare le classifiche nel mondo della musica. Uno dei membri è, un tenore che in passato è molto chiacchierato perché gli è stata attribuita una relazione con unaconosciuta a molti. Ma di chi si? Era il 2009 l’anno in cui i 3 tenori de Il Volo iniziano questa avventura, anche se mai avevano immaginato di raggiungere un successo simile. Muovono i loro primi passi nel talent show Ti lascio una canzone. Da allora, la loro ...