Iervolino spinge su Cavani alla Salernitana | «Se vuole casa ad Amalfi allora l’avrà»

(Di giovedì 26 maggio 2022) «Sead». Il presidente della, Danilo, è affascinato dsuggestione. In una recente intervistaGazzetta dello Sport lo ha definito un suo sogno, insieme ad Arnautovic. Ieri, ospite dell’evento organizzato da Il Mattino per i suoi 130 anni di vita, il patron è tornato a parlarne. «Non c’è stato un contatto, io ho espresso il mio grande apprezzamento perché lo ritengo la prima punta più forte in questo momento in circolazione. È svincolato, ama il nostro territorio, se nonpiù le pressioni di giocare una Champions League mastare in una città tranquilla con una tifoseria unica ...

