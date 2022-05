Advertising

JeanMarie1899 : RT @DavideLusinga: #Ibrahimovic su Instagram: 'Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato al ginocchio sinistro, mi sono… - LucaManinetti : RT @DavideLusinga: #Ibrahimovic su Instagram: 'Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato al ginocchio sinistro, mi sono… - glooit : Ibrahimovic, negli ultimi 6 mesi ho giocato senza un legamento leggi su Gloo - FcInterNewsit : Milan, Ibrahimovic: 'Mai sofferto così tanto come negli ultimi 6 mesi, ma ora ho un altro trofeo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Ibrahimovic: 'Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento, non ho mai sofferto così tanto' https://t.co… -

ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro": Zlatansu Instagram racconta apertamente dei suoi problemi fisici che non gli hanno permesso ...Sono stati giorni intensi per Zlatan, tornato al Milan nel gennaio 2020 con un solo ... Adesso si confessa sul proprio profilo Instagram: "ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento ...Ibrahimovic dovrà stare fermo ai box per circa 7-8 mesi, tornando quindi in campo solamente nel 2023, ma in ogni caso la superstar svedese del pallone non sembra essersi dato per vinto: “Negli ultimi ..."Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro": Zlatan Ibrahimovic su Instagram racconta apertamente dei suoi problemi fisici che non gli hanno permess ...