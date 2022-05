Ibrahimovic | «Ho giocato sei mesi senza un legamento del ginocchio»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 maggio 2022) Zlatanha raccontato sui social la verita sugli ultimi 6di stagione in cui haundelIntervenuto sul proprio profilo Instagram, Zlatanha spiegato: «Negli ultimi seihouncrociato anteriore nelsinistro. Ilgonfio era da sei. Ho potuto allenarmi con la squadra solo 10 volte negli ultimi sei. Ha effettuato più di 20 iniezioni in sei. Ho svuotato iluna volta alla settimana per sei. Antidolorifici ogni giorno per sei. ...