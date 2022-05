Ibrahimovic a sorpresa | “Ho giocato senza crociato | ho fatto solo 10 allenamenti!”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo aver contribuito, con gol e determinazione, a riportare lo scudetto in casa Milan dopo 11 anni, Zlatansvela un retroscena sulle sue condizioni fisiche, spiazzando il popolo rossonero e non. Tramite un post sul proprio profilo Instagram, il fuoriclasse svedese si lascia andare in un lungo messaggio che evidenzia il suo amore per il club. “Negli ultimi sei mesi houn legamentoal ginocchio sinistro. Ho avuto il ginocchio gonfio per sei mesi. Sono riuscito ad allenarmi con la squadra soltanto 10 volte negli ultimi sei mesi. Hopiù di 20 iniezioni; svuotando il ginocchio una volta a settimana per sei mesi“.Milan operazione ginocchio Ibra continua, scrivendo: “Ho dormito a malapena per sei mesi a ...