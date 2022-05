I soliti no vax che speculano (anche) sulla morte di Ray Liotta accusando il vaccino anti-Covid (Di giovedì 26 maggio 2022) Ormai per qualsiasi morte improvvisa – di personaggi famosi e non – che balza all’onore delle cronache, i no vax da tastiera hanno la causa: il vaccino anti-Covid. Così anche Ray Liotta, il formidabile attore la cui carriera è decollata nel 1990 con ‘Quei bravi ragazzi’ di Martin Scorsese, morto oggi a 67 anni nel sonno in Repubblica Dominicana, sarebbe deceduto per colpa del farmaco. Tra i commenti disperati dei suoi fan ai vari post social che annunciano la notizia della sua scomparsa si annidano odiatori e complottisti pronti a puntare il dito contro la vaccinazione. A giudicare da certe persone pare che le morti improvvise non siano mai esistite, eppure accadeva tutto in maniera uguale anche prima della pandemia. I soliti no vax che ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Ormai per qualsiasiimprovvisa – di personaggi famosi e non – che balza all’onore delle cronache, i no vax da tastiera hanno la causa: il. CosìRay, il formidabile attore la cui carriera è decollata nel 1990 con ‘Quei bravi ragazzi’ di Martin Scorsese, morto oggi a 67 anni nel sonno in Repubblica Dominicana, sarebbe deceduto per colpa del farmaco. Tra i commenti disperati dei suoi fan ai vari post social che annunciano la notizia della sua scomparsa si annidano odiatori e complottisti pronti a puntare il dito contro la vaccinazione. A giudicare da certe persone pare che le morti improvvise non siano mai esistite, eppure accadeva tutto in maniera ugualeprima della pandemia. Ino vax che ...

