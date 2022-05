I russi bombardano 40 città nel Donbass. Mosca ha catturato 8000 soldati ucraini (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono almeno 29.600 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione secondo l'esercito di Kiev Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono almeno 29.600 iuccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione secondo l'esercito di Kiev

Advertising

Tersite66 : @MassimoMalvest1 @BiNG0__BoNg0 @alex_orlowski Quindi... per capire.. il Donbass è dei filorussi.... la Russia l'ha… - PersempreNadia : @MarishkaT77 Io non ho nessun amico. Soprattutto ho una testa pensante. Se i Russi son nazisti, lo siete anche voi.… - MarishkaT77 : @PersempreNadia Come fai a non opporti? Sono i tuoi amici nazisti che ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Non… - giampdisan : @Sgrosalv80 @Skysurfer72 @La7tv Stanno facendo guerra di guerriglia urbana per. Gli ucraini non combattono a fronte… - lui1ofus : @giokava @mariosalis @CCiliberto80 È sicuramente un falso. Tutti sanno che i russi stanno ammazzando solo nazisti,… -