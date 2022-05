I nuovi casi di Covid sono 20.322 casi, 94 i morti e positività cala al 10% (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - sono 20.322 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 22.438 di ieri ma soprattutto i 30.310 contagi di giovedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 203.607 (ieri 220.101) con il tasso di positività che scende dal 10,2% al 10%. I decessi sono 94 (ieri 114). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.358. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 9 in meno (ieri -19), con 22 ingressi giornalieri, e sono 262 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 187 in meno (ieri -288), 5.782 in tutto. "Bisogna superare il concetto di quarantena, per il vaiolo delle scimmie non serve. Deve essere ... Leggi su agi (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI -20.322 iregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 22.438 di ieri ma soprattutto i 30.310 contagi di giovedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati203.607 (ieri 220.101) con il tasso diche scende dal 10,2% al 10%. I decessi94 (ieri 114). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.358. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva9 in meno (ieri -19), con 22 ingressi giornalieri, e262 in tutto, mentre nei reparti ordinari187 in meno (ieri -288), 5.782 in tutto. "Bisogna superare il concetto di quarantena, per il vaiolo delle scimmie non serve. Deve essere ...

