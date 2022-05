I Måneskin a Cannes alla prima di ‘Elvis’ in total look Gucci | “Ha cambiato la storia della musica Siamo tutti influenzati da lui”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tra gli ospitipremiere mondiale di Elvis, a, non potevano mancare i. In, la band romana ha sfilato sul red carpet del film diretto da Baz Luhrmann (Romeo + Juliet, Moulin Rouge), per il quale hanno contribuitocolonna sonora: Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, per il progetto, hanno reinterpretato uno dei successi del re del rock, If I can dream, presente anche nel trailer ufficiale. “Penso che qualsiasi artista contemporaneo sia influenzato da Elvis perché proprio l’idea di performer è nata con lui – ha dichiarato Damiano -.di lui si stava fermi dietro l’asta del microfono. Ha veramentela, penso che sia ...