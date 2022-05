'I fondi del Pnrr rischiano di vivificare le mafie' (Di giovedì 26 maggio 2022) Secondo Raffaele Cantone sugli incentivi "ci si è dimenticati di prevedere sistemi di controllo dando per scontato che fossimo un Paese di ... Leggi su lanazione (Di giovedì 26 maggio 2022) Secondo Raffaele Cantone sugli incentivi "ci si è dimenticati di prevedere sistemi di controllo dando per scontato che fossimo un Paese di ...

Advertising

fattoquotidiano : Giuseppe Conte parla del reddito di cittadinanza e della guerra in Ucraina e si rivolge così al premier Mario Dragh… - Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: Per proteggere i fondi del #PNRR ampliamo gli strumenti a disposizione dei prefetti senza creare nuov… - Azione_it : Per non sprecare i 50mld del #PNRR che dovranno essere gestiti dai Comuni serve raddoppiare la loro capacità di inv… - GregoriaSamsa3 : @pdnetwork Inchiesta Mani sul terremoto. Tangentopoli. Raccomandazioni e clientelismo. Nepotismo. Caso Parmalat e a… - Deborah07235629 : RT @fckdraghi: @LucioMalan Guardate infine la mortalità del BOOSTER sugli anziani 80+ comparata a quella dei vaccinati sempre 80+ ma SENZA… -