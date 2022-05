I 623 milioni previsti dal governo per la strategia italiana di cybersicurezza (Di giovedì 26 maggio 2022) Continuano i movimenti sul fronte della nuova gestione della cybersicurezza (o, meglio, della sicurezza integrata) in Italia. Dopo lo start dell’Agenzia Nazionale della cybersicurezza e dopo l’individuazione di un polo specifico per la lotta al cyber-crime che potesse essere staccato dai servizi interni ed esterni, collaborando tuttavia con loro, arriva anche il piano di investimento del governo. Un piano che prevede, al momento, lo stanziamento di 623 milioni di euro per mettere a regime, anche dal punto di vista economico, l’azione dell’organismo che ruota intorno alla gestione del direttore Roberto Baldoni. LEGGI ANCHE > Cybersecurity: «Serve, in tempi rapidissimi, un progetto di formazione di figure di grande livello» Investimenti in cybersicurezza in Italia, l’ammontare dello stanziamento del ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 maggio 2022) Continuano i movimenti sul fronte della nuova gestione della(o, meglio, della sicurezza integrata) in Italia. Dopo lo start dell’Agenzia Nazionale dellae dopo l’individuazione di un polo specifico per la lotta al cyber-crime che potesse essere staccato dai servizi interni ed esterni, collaborando tuttavia con loro, arriva anche il piano di investimento del. Un piano che prevede, al momento, lo stanziamento di 623di euro per mettere a regime, anche dal punto di vista economico, l’azione dell’organismo che ruota intorno alla gestione del direttore Roberto Baldoni. LEGGI ANCHE > Cybersecurity: «Serve, in tempi rapidissimi, un progetto di formazione di figure di grande livello» Investimenti inin Italia, l’ammontare dello stanziamento del ...

