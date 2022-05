Horacio Pagani - "La C10 sarà endotermica, per puristi" (Di giovedì 26 maggio 2022) L'erede della Pagani Huayra avrà un motore esclusivamente a combustione interna e per il momento" l'azienda di San Cesario sul Panaro non sta pensando a una qualche forma di ibridizzazione. A sgombrare il campo da qualsiasi ipotesi di elettrificazione dei propulsori della Mercedes-AMG utilizzati da sempre dalla Pagani ci pensa il fondatore, Horacio. In un colloquio con Quattroruote, a margine dell'evento inaugurale del Motor Valley Fest a Modena, l'imprenditore di origini argentine è stato categorico: Nessun ibrido, il motore sarà solo endotermico. Per ora nessun ibrido. Per il futuro non è comunque escluso il debutto, sulle hypercar della Pagani, di una qualche forma di elettrificazione. L'ibrido potrebbe arrivare, ma per il momento no, ha detto il numero uno dell'azienda. Tempi lunghi anche per ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 26 maggio 2022) L'erede dellaHuayra avrà un motore esclusivamente a combustione interna e per il momento" l'azienda di San Cesario sul Panaro non sta pensando a una qualche forma di ibridizzazione. A sgombrare il campo da qualsiasi ipotesi di elettrificazione dei propulsori della Mercedes-AMG utilizzati da sempre dallaci pensa il fondatore,. In un colloquio con Quattroruote, a margine dell'evento inaugurale del Motor Valley Fest a Modena, l'imprenditore di origini argentine è stato categorico: Nessun ibrido, il motoresolo endotermico. Per ora nessun ibrido. Per il futuro non è comunque escluso il debutto, sulle hypercar della, di una qualche forma di elettrificazione. L'ibrido potrebbe arrivare, ma per il momento no, ha detto il numero uno dell'azienda. Tempi lunghi anche per ...

Advertising

drift981 : RT @quattroruote: #MotorValleyFest, Horacio #Pagani a #Quattroruote: 'La #C10 sarà endotermica, per ora nessun #ibrido'. E annuncia: “Stiam… - quattroruote : #MotorValleyFest, Horacio #Pagani a #Quattroruote: 'La #C10 sarà endotermica, per ora nessun #ibrido'. E annuncia:… - Edith1891 : @gfrondizi0 Walter Nelson Horacio Pagani Roberto Leto - yelloslipper : RT @houseofbaIloons: @TaylorNooGang_ @GloGangTrinidad Very similar with cars as well, Ferdinand Porsche Enzo Ferrari Christian von Koenigse… - c_yavii : Ferdinand Porsche Enzo Ferrari Christian von Koenigsegg Ferruccio Lamborghini Horacio Pagani Ettore Bugatti -