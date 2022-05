“Ho perso 30 kg” | l’incedibile trasformazione dell’amato volto tv | Lo riconoscete? Come ha fatto?

(Di giovedì 26 maggio 2022) Qualche mese fa il comico del duo ‘Ale e Franz’ è ritornato sugli schermi davvero irriconoscibile: haben 30 chili e ha spiegatoe perché. Stiamo parlando di Alessandro Besentini, che dal pubblico generale è meglio conosciutol’Ale di Ale e Franz, il duo comico che per anni ha tenuto compagnia ai telespettatori sul palco del programma ‘Zelig’ e, successivamente, su quello di ‘Fuori Tema’ a Rai2. Il duo ha debuttato tanti anni fa e, chi li segue da tempo, è rimasto davvero sorpreso nel cambiamento di Alessandro, decisamente molto dimagrito rispetto ai primi anni degli esordi televisivi a ‘Zelig’.spesso succede, non sono tardati a circolare diversi rumors a proposito, alcuni decisamente allarmanti. Alcuni fan, infatti, si sono molto preoccupati vedendolo così dimagrito, pensando ...

Advertising

La Gazzetta di Reggio

...fa attività agonistica a Napoli con'obiettivo di favorire'... Napoli, Spalletti guarda al futuro: "Koulibaly per me è" ... amministratore di Arci Mediterraneo - che non ci avrebbedi ...Tra gli attaccanti, dunque,'unicorimane Lautaro ... 'Io immagino una bella carriera per Pinamonti, ma credo che'Inter ... Anzi, si ètanti gol perché quest'anno ha fatto un lavoro ... Castelnovo Monti: disavventura a lieto fine per un ciclista che aveva perso soldi e documenti