Highlights Miami-Boston 80-93 | gara-5 finale Conference playoff Nba 2022 VIDEO

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ilcon glidiHeat-Celtics, sfida valida come-5 delladi Easterndeidi Nba 2021/. Grande prestazione dei Celtics, trascinati dalla coppia formata da Brown e Tatum, capaci di mettere a segno in totale 47 punti; spuntato, invece, l’attacco della franchigia della Florida, aggrappata alla sola doppia doppia firmata da Adebayo, mentre Butler si ferma a 13 punti; ancora peggio fanno Strus e Lowry, 4 punti in due e 0/12 dall’arco (la percentuale di squadra è 15.6, frutto di un 7/45 da horror). 80-93 il risultato. Ecco quindi le migliori immagini della partita. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTISportFace.

mrg1968 : Playoff NBA, Boston vince a Miami e vola a un passo dalle Finals | Sky Sport - Vai ?@celtics? vai!!! - SkySportNBA : Playoff NBA, Boston vince a Miami e vola a un passo dalle Finals #SkyNBA #NBA - paoloangeloRF : Boston spegne Miami e vola a un passo dalle Finals - paoloigna1 : #Boston sfata per la seconda volta il fattore campo, batte Miami ed è ad una vittoria dalla finale. Davvero una ser… - sportli26181512 : Playoff NBA, Boston vince a Miami e vola a un passo dalle Finals: Trascinati dai 47 punti della coppia Brown-Tatum… -

I padroni di casa non vanno oltre i 18 punti con 10 rimbalzi di Bam Adebayo, con uno spento Jimmy Butler da soli 13 punti e 4/18 al tiro in una serata in cui tira 7/45 dalla lunga distanza. Tra ... Miami Heat - Boston Celtics 82-102 highlights: le azioni principali di gara 4 delle NBA Eastern Conference Finals 2022. VIDEO - Highlights Boston Celtics-Miami Heat 102-82, gara-4 della finale di eastern conference dei playoff di Nba ...