(Di giovedì 26 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) –di, la più attesa competizione equestre che dal 1922 si tiene annualmente a Roma, quest’anno vedrà la partecipazione dicomeper la. Grazie a questa collaborazione, tutte le persone che parteciperanno all’evento e si recheranno presso Villa Borghese, potranno utilizzare – in via del tutto eccezionale – i monopattini all’interno di uno dei parchi più suggestivi di Roma, scoprirne le bellezze e percorrerlo a bordo dei mezzi, nel pieno rispetto dell’ambiente. Dal 26 al 29 maggio, quindi, chiunque voglia seguire dal vivo la grande equitazione del CSIO di Roma, potrà farlo in maniera del tutto gratuita ed ecosostenibile, assistendo alla competizione dalle antiche tribune intorno ...

Advertising

Italpress : Helbiz official partner di Piazza di Siena per la Green Economy -

Il Denaro

MILANO - Piazza di Siena, la più attesa competizione equestre che dal 1922 si tiene annualmente a Roma, quest'anno vedrà la partecipazione dicomepartner per la Green Economy. Grazie a questa collaborazione, tutte le persone che parteciperanno all'evento e si recheranno presso Villa Borghese, potranno utilizzare - in via ......abbandonato la tv nazionale per passare sui canali social di Miss Italia ( il canale Youtube Miss Italiafermo al 2020 ), per passare infine, quest'anno, alla piattaforma digitale... Helbiz official partner di Piazza di Siena per la Green Economy - Ildenaro.it MILANO (ITALPRESS) - Piazza di Siena, la più attesa competizione equestre che dal 1922 si tiene annualmente a Roma, quest'anno vedrà la partecipazione di ...Bilancio positivo di Helbiz sull’utilizzo dei monopattini elettrici a Fiumicino, ad un anno dal suo arrivo in città. Dai primi dati raccolti dall’azienda, infatti, risulta che gli utenti abbiano utili ...