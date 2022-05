Guerra Russia-Ucraina, telefonata Putin-Draghi: “Cerchiamo intesa per sbloccare i porti, chiamerò anche Zelensky”. I russi: “Mariupol libero da mine” (Di giovedì 26 maggio 2022) Colloquio Erdogan-Macron. Lavrov attacca Di Maio. Mattarella: «Serve pressione sulla russia perché cessi le ostilità». Luhansk, la regione al 95% in mano ai russi Leggi su lastampa (Di giovedì 26 maggio 2022) Colloquio Erdogan-Macron. Lavrov attacca Di Maio. Mattarella: «Serve pressione sullaperché cessi le ostilità». Luhansk, la regione al 95% in mano ai

Advertising

GiovaQuez : Castellina: 'Voi volete punire Putin o finire la guerra? Siete per gli ucraini o per distruggere Putin? Vengono sac… - MediasetTgcom24 : Kiev: 'La Russia ha rapito 230mila bambini ucraini' - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La Russia sta diventando un po' più forte grazie alle sanzioni'. Lo ha detto il presidente russo Putin.… - nuova_venezia : Guerra Russia-Ucraina, Draghi: “Nella telefonata con Putin non ho visto spiragli di pace” - messveneto : Guerra Russia-Ucraina, Draghi: “Nella telefonata con Putin non ho visto spiragli di pace” -